КНДР спустила на воду подводную лодку с тактическим ядерным оружием

КНДР спустила на воду оснащенную тактическим ядерным оружием подводную лодку

Северная Корея спустила на воду новую атомную подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. «Церемония спуска на воду подводной лодки ознаменовала начало новой главы в укреплении военно-морских сил КНДР», — говорится в сообщении. Уточняется, что новая субмарина в настоящее время готовится к выходу в море для испытательного плавания.

Ранее Корейская народная армия КНДР провела тактические учения по нанесению ядерного удара, имитирующие уничтожение командных пунктов и аэродромов на территории Южной Кореи. Северокорейские военные запустили с территории международного аэропорта Пхеньяна две тактические баллистические ракеты в северо-восточном направлении, они разорвались в воздухе на высоте 400 метров над условной целью.