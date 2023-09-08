Медведев проголосовал из своего кабинета на выборах мэра Москвы

Дмитрий Медведев проголосовал онлайн из своего кабинета на выборах мэра Москвы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проголосовал на выборах мэра Москвы из своего рабочего кабинета. Видео опубликовано в Telegram-канале кремлевского пула РИА Новости.

На записи видно, как зампред совбеза сидит за столом и голосует онлайн с помощью планшета.

«Удобно на самом деле», — заявил Медведев.

Выборы мэра столицы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября, в качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. Кроме того, жители 13 муниципальных образований ТиНАО проголосуют за кандидатов в совет депутатов.