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15:12, 8 сентября 2023Россия

Медведев проголосовал из своего кабинета на выборах мэра Москвы

Дмитрий Медведев проголосовал онлайн из своего кабинета на выборах мэра Москвы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проголосовал на выборах мэра Москвы из своего рабочего кабинета. Видео опубликовано в Telegram-канале кремлевского пула РИА Новости.

На записи видно, как зампред совбеза сидит за столом и голосует онлайн с помощью планшета.

«Удобно на самом деле», — заявил Медведев.

Выборы мэра столицы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября, в качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. Кроме того, жители 13 муниципальных образований ТиНАО проголосуют за кандидатов в совет депутатов.

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    Варвара Родикова
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