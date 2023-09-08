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09:05, 8 сентября 2023Россия

Минобороны заявило о ликвидации разведгруппы ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны: ВС России ликвидировали разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

На южнодонецком направлении российские военнослужащие уничтожили разведгруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Ликвидирована разведгруппа ВСУ западнее Новодонецкого, отражена атака группы пехоты противника севернее Приютного, боевики уничтожены — один взят в плен», — сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Он добавил, что на этом же направлении российские военные пресекли попытку группы украинской пехоты переправиться через реку Шайтанку в районе Новодонецкого.

Ранее сообщалось, что российский рядовой Филипп Верещагин отразил атаку диверсионно-разведывательной группы ВСУ и обратил противника в бегство на южнодонецком направлении в Донецкой народной республике.

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    Анастасия Шейкина
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