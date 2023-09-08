Небензя сравнил удар ВСУ по Константиновке с провокацией в Буче

Небензя указал на схожесть удара ВСУ по Константиновке с провокацией в Буче

Постпред России при ООН Василий Небензя указал на схожесть фальсификаций в случаях с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центральному рынку в Константиновке в Донецкой народной республике и с провокацией в Буче. Об этом он высказался на заседании Совета безопасности ООН, передает РИА Новости.

Дипломат назвал обвинения в адрес России «отвратительной ложью», которой СМИ на Западе «прикрывают очередную топорную провокацию киевского режима, совершенную по уже устоявшейся традиции в привязке к визиту очередного высокопоставленного западного визитера, [госсекретаря США] Энтони Блинкена».

«Не сомневаемся, что сделана она с расчетом обеспечить агонизирующему режиму очередную дозу оружия и финансовых вливаний. По той же схеме была состряпана омерзительная провокация в Буче в апреле 2022 года. Наверняка будут новые подобные геббельсовские представления киевского режима», — заявил он.

Ранее Небензя обвинил Украину в ударе по рынку в Константиновке. При этом он указал на то, что видеозаписи, на которых зафиксировано падение ракеты, свидетельствуют о ее запуске с позиций ВСУ.