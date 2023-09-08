Появились подробности об обвиняемой в госизмене россиянке

Арестованная за госизмену жительница Читы планировала переехать на Украину

Появились подробности о 21-летней обвиняемой в госизмене жительнице Читы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Забайкальского краевого суда.

Суд продлил фигурантке арест до 2 ноября.

Девушка познакомилась в сети с мужчиной. Позже оказалось, что он является представителем Государственной пограничной службы Украины. Фигурантка планировала переехать на Украину и ждала денежного перевода от нового знакомого, чтобы осуществить переезд.

Ранее стало известно, что россиянка снимала для Государственной пограничной службы Украины фото и видео эшелонов военной техники России, следовавших по железной дороге. Также она отправляла представителю Украины видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне.