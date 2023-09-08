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18:25, 8 сентября 2023Россия

Раскрыты подробности розыгрыша программы «Миллион призов»

«Миллион призов»: первый розыгрыш среди голосующих электронно пройдет 9 сентября

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Первый розыгрыш акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов» состоится 9 сентября. Такие подробности раскрыли на официальном сайте мэра столицы.

Первый розыгрыш проведут среди тех, кто успеет проголосовать на выборах мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) до 20:00 8 сентября. Для участия в акции необходимо воспользоваться электронным голосованием онлайн или с помощью терминала на избирательном участке.

Победителей определят методом случайного выбора. Горожане смогут выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов, один балл равен одному рублю. Москвичи, впервые участвующие в электронном голосовании, гарантированно получат тысячу призовых баллов.

Баллы можно обменять на скидочные купоны в столичных учреждениях или направить на благотворительность. Победители получат СМС-сообщение с уникальным кодом, который необходимо активировать до 25 сентября включительно. На сайте акции #ВыбираемВместе2022 размещена информация о порядке и сроках ее проведения, условиях участия, партнерах и призах, а также ответы на другие вопросы.

Выборы мэра столицы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. Кроме того, жители 13 муниципальных образований ТиНАО проголосуют за кандидатов в совет депутатов.

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    Варвара Родикова
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