В МИД Украины рассказали о позиции Киева по выборам в Крыму

МИД Украины: Киев отказывается признавать выборы в Крыму и новых регионах РФ

Киев отказывается признавать выборы в Крыму и новых российских регионах: Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Об этом сказано в заявлении МИД Украины.

По мнению украинских властей, указанные выборы не будут иметь «никаких правовых последствий». МИД республики призвал международных партнеров Киева осудить действия российской стороны, а также наложить санкции на тех, кто занимается организацией голосования.

Ранее представитель Российской ассоциации политической науки, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал, что в первый день трехдневного голосования эксперты зафиксировали в информационном пространстве рост негативных материалов о выборах. По его мнению, представители недружественных стран пытаются вмешаться во внутренние процессы России.