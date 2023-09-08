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13:27, 8 сентября 2023Бывший СССР

В МИД Украины рассказали о позиции Киева по выборам в Крыму

МИД Украины: Киев отказывается признавать выборы в Крыму и новых регионах РФ

Фото: Владислав Николаев / РИА Новости

Киев отказывается признавать выборы в Крыму и новых российских регионах: Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Об этом сказано в заявлении МИД Украины.

По мнению украинских властей, указанные выборы не будут иметь «никаких правовых последствий». МИД республики призвал международных партнеров Киева осудить действия российской стороны, а также наложить санкции на тех, кто занимается организацией голосования.

Ранее представитель Российской ассоциации политической науки, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал, что в первый день трехдневного голосования эксперты зафиксировали в информационном пространстве рост негативных материалов о выборах. По его мнению, представители недружественных стран пытаются вмешаться во внутренние процессы России.

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    Кристина Есикова
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