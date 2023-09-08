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16:27, 8 сентября 2023Моя страна

На дне моря в Приморье нашли мидию со множеством жемчужин

«КП»: ныряльщик в Приморье нашел мидию со множеством жемчужин
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Львов / РИА Новости

Ныряльщик нашел мидию со множеством жемчужин разного размера на дне моря неподалеку от поселка Южно-Морской в Приморском крае. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Мужчина сообщил, что увидел такое чудо впервые за 40 лет. «Ничего странного в том, что в мидии нашли мелкие жемчужины, нет, — рассказал биолог Юрий Гафаров. — Большинство двустворчатых моллюсков — и морских, и пресноводных — способны сформировать жемчужины внутри раковины».

По словам специалиста, таким образом они защищают свое тело от повреждения попавшими внутрь песчинками. «Вывести из себя песок моллюск не может, поэтому обволакивает его слоем специального вещества, часто — перламутра», — пояснил Гафаров.

Ранее стало известно, что иностранные туристы массово устремились на отдых в Приморье. Число иностранцев, посетивших этот регион России в январе-мае 2023 года, составило 11,8 тысячи человек.

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    Фариза Бацазова
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