Число проголосовавших электронно москвичей возросло

Более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы

Более миллиона горожан использовали электронное голосование на выборах мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

«Явка на выборах мэра Москвы ожидаемо высокая, уже сейчас бюллетени получили более миллиона человек», — заявила председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова.

Она отметила, что большая часть сообщений о нарушениях, опубликованных в социальных сетях, не подтверждается, голосование проходит в штатном режиме. Жалоб на серьезные нарушения в комиссию не поступало.

Также с сообщениями в социальных сетях работает Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве — в его работе принимают участие свыше 11 тысяч человек. Руководитель штаба Вадим Ковалев уточнил, что наблюдатели будут присутствовать на участках до их закрытия. С 20:00 до 08:00 за участками будут следить видеонаблюдатели.

Выборы мэра столицы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. Кроме того, жители 13 муниципальных образований ТиНАО проголосуют за кандидатов в совет депутатов.