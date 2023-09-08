В Сочи начала тонуть яхта с туристами на борту

Яхта с отдыхающими на борту начала тонуть в морском порту Сочи

В морском порту Сочи начала тонуть маломерная яхта «Легион» с отдыхающими. Об этом сообщается в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером в четверг, 7 сентября. Как рассказали в соцсетях очевидцы, в момент происшествия на борту судна находились люди.

«Яхту пришлось вычерпывать ведрами, уходить под воду она начала вместе с туристами», — написали они.

Отмечается, что судно отбуксировали к причалу для проведения ремонтных работ. В результате происшествия никто не пострадал, разлив нефтепродуктов также не был зафиксирован.

В пресс-службе надзорного ведомства заявили, что по данному факту была организована проверка. По ее итогам будет рассмотрен вопрос «о необходимости принятия мер прокурорского реагирования».

Ранее в сентябре экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way подвергся нападению акул в Тихом океане, примерно в 835 километрах к юго-востоку от города Кэрнс в Австралии. На борту были россияне Евгений Ковалевский и Станислав Березкин и француз Винсент Томас Этьен.