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17:17, 8 сентября 2023Забота о себе

Гинеколог назвала правила похудения для женщин старше 40

Гинеколог Волкова: после 40 похудеть можно, если избегать избытка калорий

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

С возрастом у женщин происходит замедление обмена веществ, предупредила акушер-гинеколог Екатерина Волкова. Правила похудения для женщин старше 40 она перечислила в своем Telegram-канале.

По ее словам, при снижении функции яичников в периоде менопаузального перехода вес может расти намного быстрее, хотя питание и образ жизни не меняются. Волкова указала, что похудеть в этом возрасте можно, если избегать избытка калорий при сбалансированном питании. «Чтобы не заниматься подсчетом калорий (что крайне утомительно и может привести к озабоченности питанием), рекомендую придерживаться правила тарелки по ВОЗ», — написала врач.

Также, продолжила она, необходимо минимизировать прием быстрых углеводов (сахар и другие сладости с содержанием сахара, белый хлеб и т.д.) и не забывать о ежедневной активности. «Возьмем за правило ежедневные прогулки хотя бы по 30-40 минут в день. Пройтись пешком с работы, сходить в магазин или просто прогуляться в парке», — назвала примеры гинеколог. Кроме того, добавила Волкова, по возможности стоит добавить более интенсивную активность — скандинавскую ходьбу или пилатес.

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Также, по мнению специалистки, для похудения в старшем возрасте необходимо соблюдать питьевой режим и высыпаться, отправляясь в постель до 23:00.

Ранее нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, что жир на животе чаще всего появляется из-за неправильного питания и отсутствия физической нагрузки. По ее словам, многие люди винят во всем гормоны, но на деле такая причина ожирения встречается крайне редко.

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    Александра Лисица
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