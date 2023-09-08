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17:22, 8 сентября 2023Мир

Премьер Британии оценил позицию Индии по Украине

Премьер Британии Сунак заявил, что не может указывать Индии позицию по Украине

Фото: Ben Birchall / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что не может указывать Индии позицию по Украине. Так он оценил действия Нью-Дели по отношению к Киеву в преддверии саммита G20, сообщает агентство ANI.

«Не мне говорить Индии, какую позицию занимать в международных вопросах», — заявил британский премьер. Он также добавил, что Индия является страной, уважающей верховенство права, устав ООН, а также принцип территориальной целостности государств.

Ранее МИД России обвинил страны «Большой семерки» (G7), что они давят на Индию с целью отражения своих подходов к вопросу украинского конфликта в документах «Большой двадцатки» (G20). В ведомстве отметили, что индийская сторона отдает приоритет вопросам глобального экономического роста и достижения целей устойчивого развития, энергетического и продовольственного кризисов, изменения климата, цифровой трансформации.

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    Максим Габриелян
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