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15:02, 8 сентября 2023Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

«Авито Работа»: вакансии стоматолога и сварщика стали самыми высокооплачиваемыми

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В сентябре самую большую зарплату в России предлагают стоматологу-ортопеду в Тюмени — успешному кандидату работодатель готов предложить ежемесячный оклад в размере 350-750 тысяч рублей. Об этом сообщается в исследовании аналитиков сервиса «Авито Работа» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

На втором месте по уровню дохода оказалась вакансия электрогазосварщика с вахтой в Ленинградской области или Краснодарском крае с зарплатой 279-561 тысяча рублей. Менеджеру по продажам недвижимости в Краснодарском крае работодатель готов предложить оклад в 200-250 тысяч рублей, стоматологу-хирургу в Московской области — в 100-400 тысяч рублей, а крановщику строительной фирмы на точках в Краснодарском крае, Ленинградской и Кемеровской областях — в 214-321 тысячу за смену.

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В целом в сентябре 2023 года количество вакансий на российском рынке труда увеличилось в 2,4 раза в сравнении с тем же периодом 2022-го. Уровень предлагаемых ежемесячных зарплат на начало осени вырос на 40 процентов в годовом выражении и достиг отметки 60 079 рублей, заключили аналитики.

Ранее эксперты системы автоматизации рекрутмента «Хантфлоу» представили результаты исследования, согласно которым в 2023 году наибольшая конкуренция за соискателей работы оказалась в IT-секторе. Значительный уровень борьбы за кандидатов также наблюдается в отраслях продаж, производства, сфере маркетинга и PR, в строительстве и недвижимости.

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    Анатолий Акулов
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