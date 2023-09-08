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17:37, 8 сентября 2023Путешествия

Российский самолет едва избежал столкновения с двумя крупнейшими Airbus

Самолет «Ямала» попал в сильную турбулентность из-за двух встречных Airbus A380

Самолет российской авиакомпании «Ямал» попал в сильную турбулентность и едва избежал столкновения с двумя встречными лайнерами Airbus A380. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел 7 сентября. Борт Airbus A320 «Ямала» следовал из Салехарда в Сочи. Набрав высоту 10,35 тысячи метров, он дважды попал в спутный след от крупнейшего пассажирского лайнера в мире — Airbus A380.

Навстречу российскому самолету двигались два борта А380 компании Emirates, которые летели из Дубая в Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Они следовали друг за другом на высоте 11,3 и 10,65 тысячи метров. С лайнером «Ямала» самолеты пересеклись с разницей в пять минут.

По данным канала, из-за встречного движения Airbus A320 начало сильно трясти, автопилот отключился, и пилотам пришлось перейти на ручное управление. Через некоторое время система вновь заработала, остаток полета прошел спокойно.

Ранее два пассажирских самолета авиакомпании Air Canada столкнулись в аэропорту Ванкувера в Канаде. Оба лайнера получили повреждения и были отправлены на стоянку.

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    Мария Борисова
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