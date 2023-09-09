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05:34, 9 сентября 2023Бывший СССР

Российские артиллеристы отразили три атаки ВСУ в ДНР

Минобороны: артиллерия «Запада» отразила три атаки ВСУ на купянском направлении

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские артиллеристы отразили три атаки ВСУ на купянском направлении, рядом с селом Сергеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.

По его словам, подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ провели три контратаки с использованием бронетехники в сторону Ковалевки, чтобы вернуть утраченные позиции. «Огнем артиллерии группировки все контратаки отражены», — подчеркнул начальник пресс-центра «Запада».

Помимо этого, российская артиллерия смогла уничтожить боевую технику ВСУ возле Боровской, Андреевки, Песчаной и Крахмальной: буксируемую гаубицу M-777, самоходную артустановку 2С-1 «Гвоздика» и минометный расчет.

Ранее Зыбинский рассказал, что ВСУ потеряли на купянском направлении более двух взводов военных. Кроме того, артиллерия ВС РФ вывела из строя 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Краб» польского производства.

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    Александра Синицына
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