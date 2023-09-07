Стало известно о потерях ВСУ на купянском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли на купянском направлении более двух взводов военных

Российские военные уничтожили более двух взводов военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, группировка войск «Запад» атаковала украинские позиции. «Общие потери противника составили более двух взводов живой силы», — указал пресс-секретарь. Он добавил, что были уничтожены два пикапа и один разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Кроме того, артиллерия вывела из строя 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Краб» польского производства.

Ранее стало известно, что на купянском направлении бойцы ВСУ подтягивают ближе к фронту тыловые подразделения.