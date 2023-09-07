Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:44, 7 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о потерях ВСУ на купянском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли на купянском направлении более двух взводов военных

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили более двух взводов военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, группировка войск «Запад» атаковала украинские позиции. «Общие потери противника составили более двух взводов живой силы», — указал пресс-секретарь. Он добавил, что были уничтожены два пикапа и один разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Кроме того, артиллерия вывела из строя 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Краб» польского производства.

Ранее стало известно, что на купянском направлении бойцы ВСУ подтягивают ближе к фронту тыловые подразделения.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В российском городе произошел взрыв

    В России захотели сделать бесплатным проезд одной остановки в транспорте

    Женщина раскрыла правду о бывшем муже и разрушила его жизнь

    Губернатор сообщил о сбитом над Брянской областью беспилотнике

    В США оценили вероятность войны с Россией в 2024 году

    МИД России призвал Молдавию ответственно относиться к своим обязательствам

    Стало известно о потерях ВСУ на купянском направлении

    Россиянин рассказал об обеде за 80 рублей в столовой времен СССР в Таджикистане

    Российская авиация ударила по ВСУ на пяти направлениях

    Обороноспособность Украины после завершения контрнаступления оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости