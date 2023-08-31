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08:30, 31 августа 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали об обстановке на купянском направлении

Марочко: бойцы ВСУ под Купянском стягивают ближе к фронту тыловые подразделения
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Libkos / AP

На купянском направлении бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтягивают ближе к фронту тыловые подразделения. Об обстановке в беседе с РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его информации, ВСУ ежедневно теряют личный состав и технику. Для ускорения процесса восстановления вооружения и военной техники к линии боевого соприкосновения направлены подвижные войсковые ремонтные средства. Кроме того, в прифронтовых населенных пунктах развернуты малые мобильные госпитали, их оборудуют, как правило, в подвальных помещениях.

Также отмечается передислокация в «красную зону» подразделений материально-технического обеспечения для сокращения времени подвоза необходимого, добавил Марочко.

7 августа заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр назвала купянское направление самой горячей точкой на фронте. По ее мнению, российские войска планируют закрепиться на территориях Харьковской области.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022-го года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

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    Марина Совина
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