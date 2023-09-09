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10:27, 9 сентября 2023Мир

В Британии заявили о расхождении целей Украины в конфликте и стран Запада

Sky News: цели Украины больше не совпадают с целями поддерживающего ее Запада

Фото: Bernat Armangue / AP

Цели стран Запада, которые поддерживают Украину в конфликте, больше не совпадают с намерениями Киева, считает вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл. Статья Белла опубликована на сайте телеканала Sky News.

По мнению Белла, Запад считает, что добился своей цели в конфликте и якобы ослабил позиции Москвы. Теперь страны Евросоюза должны заняться внутренними проблемами, а не продолжать поддерживать Украину, которая все еще стремиться вытеснить Россию, считает вице-маршал в отставке.

«Суровая реальность такова, что цели Украины больше не совпадают с целями ее сторонников», — написал Белл, добавив, что недовольство Украиной будет нарастать, так как страны Запада не будут уверены в том, достижимы и приемлемы ли поставленные Киевом цели.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор поделился мнением, что американские власти хотят продолжения конфликта на Украине, так как видят в ней «дойную корову». Военно-промышленный комплекс США «набивает свои карманы» наличными, считает он.

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    Анастасия Шейкина
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