В Румынии нашли новые фрагменты «аналогичного российскому» дрона

Минобороны Румынии: под Плауру нашли фрагменты дрона, аналогичного российскому

Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в районе города Плауру уезда Тулча военные нашли новые фрагменты беспилотника, аналогичного российскому. Об этом сообщает РИА Новости

Утверждается, что военнослужащие румынских военно-морских сил, развернутые для разведывательных миссий в районе Плауру, уезд Тулча, провели поисковые мероприятия в зоне ответственности после получения информации от местных властей. В результате фрагменты дрона были обнаружены примерно в 2,5 километра к юго-востоку от Плауру.

По словам представителя минобороны Румынии Константина Спыну, фрагменты принадлежат не тому беспилотнику, который упал на территории страны в ночь на 4 сентября. «Скорее всего, это еще один беспилотник. Данное место довольно далеко от первого. Но подробности сообщим по итогам технической экспертизы», — сказал он. Военные продолжат исследования местности.

4 сентября пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что российские дроны якобы упали и сдетонировали в Румынии. В ответ минобороны Румынии говорило, что вооружение России «никогда не создавало прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии». 6 сентября стало известно, что в Румынии нашли обломки, которые могут быть частями беспилотников.

Ранее упавший беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил остекление в одном из зданий железнодорожного вокзала в Брянске. Как рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз, украинский дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).