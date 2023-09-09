Стала известна концентрация трития после сброса воды с «Фукусимы»

МАГАТЭ: концентрация трития не превышает норму после сброса воды с «Фукусимы»

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) измерило уровень трития после сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что проведенный независимый анализ воды у берега океана подтвердил данные оператора станции Tokyo Electric Power (TEPCO) и министерства окружающей среды Японии. Концентрация трития норму не превышает.

Кроме того, эксперты МАГАТЭ собрали образцы в нескольких местах в радиусе трех километров от предполагаемой точки сброса очищенной воды.

Сброс воды с атомной электростанции начался 24 августа. Использованная для охлаждения поврежденных реакторов жидкость прошла очистку от 62 видов радионуклидов. Исключение составил лишь тритий, при этом японские власти заверили, что вода будет разбавлена, пока содержание этого вещества в ней не достигнет нормы. Если радиационный фон превысит норму, сброс жидкости обещали прекратить.