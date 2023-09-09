Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:19, 9 сентября 2023Мир

Стала известна концентрация трития после сброса воды с «Фукусимы»

МАГАТЭ: концентрация трития не превышает норму после сброса воды с «Фукусимы»

Фото: Staff / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) измерило уровень трития после сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что проведенный независимый анализ воды у берега океана подтвердил данные оператора станции Tokyo Electric Power (TEPCO) и министерства окружающей среды Японии. Концентрация трития норму не превышает.

Кроме того, эксперты МАГАТЭ собрали образцы в нескольких местах в радиусе трех километров от предполагаемой точки сброса очищенной воды.

Сброс воды с атомной электростанции начался 24 августа. Использованная для охлаждения поврежденных реакторов жидкость прошла очистку от 62 видов радионуклидов. Исключение составил лишь тритий, при этом японские власти заверили, что вода будет разбавлена, пока содержание этого вещества в ней не достигнет нормы. Если радиационный фон превысит норму, сброс жидкости обещали прекратить.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    В России отметили успехи БМП-3 в борьбе с бронетехникой ВСУ

    Российские военные взяли опорный пункт ВСУ на купянском направлении

    Терапевт назвал три приводящих к коме заболевания

    Украинских военных посадили на танки из музеев

    В Норвегии объяснили решение не закрывать границу от россиян

    В Марокко произошло сильное землетрясение

    Выявлена опасность жаркой погоды для беременных

    В США рассказали об истинном предназначении Украины для Вашингтона

    Стала известна концентрация трития после сброса воды с «Фукусимы»

    В Британии высказались о возможных переговорах России и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости