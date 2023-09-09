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10:36, 9 сентября 2023Россия

В Общественном штабе рассказали о ходе голосования на выборах мэра Москвы

Общественный штаб: ночью голосование на выборах мэра Москвы проходило штатно

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Ночью голосование на выборах мэра столицы проходило в штатном режиме. Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

За происходящим на избирательных участках непрерывно следили видеонаблюдатели. Никаких нарушений и происшествий зафиксировано не было.

«Сегодняшний день начался штатно. Все участки открылись вовремя, жалоб нет. Если возникают какие-то сложности технического характера, их оперативно на месте устраняют хелперы», — уточнила председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова.

Онлайн-голосование продолжалось всю ночь — с 20:00 им воспользовались 178 тысяч человек. Всего было выдано свыше 1,6 эллектронных бюллетеней.

Избирательные участки Москвы работают с 8:00 до 20:00. За законностью выборов следят более 11 тысяч наблюдателей, среди которых самые разные люди — в том числе представители всех кандидатов, политических партий, объединения наблюдателей, журналисты и известные горожане. Конфликтные ситуации и возникающие вопросы оперативно решаются — при необходимости представители Штаба выезжают на УИКи.

Выборы мэра столицы проходят в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. Кроме того, жители 13 муниципальных образований ТиНАО проголосуют за кандидатов в совет депутатов.

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    Варвара Родикова
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