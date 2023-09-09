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05:21, 9 сентября 2023Россия

Российские военные взяли опорный пункт ВСУ на купянском направлении

Зыбинский: российские военные взяли опорный пункт ВСУ на купянском направлении

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские военные взяли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

По его информации, в ходе боевых действий бойцы штурмовой группы 20-й общевойсковой армии овладели опорным пунктом, четырьмя блиндажами, разгромили более взвода живой силы ВСУ и уничтожили боевую бронированную машину американского производства MaxxPro южнее Сергеевки.

Ранее Зыбинский сообщил, что российские военные уничтожили более двух взводов военных ВСУ на купянском направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Марина Совина
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