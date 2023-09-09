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21:54, 9 сентября 2023Мир

В США предсказали распад НАТО через пять-десять лет

Экс-разведчик США Риттер заявил, что НАТО осталось существовать 5-10 лет

Фото: Unsplash.com

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер предсказал скорый распад НАТО. По его словам, Альянсу осталось существовать максимум пять-десять лет, передает РИА Новости.

Экс-разведчик отметил, что Соединенные Штаты и Канаду мало интересует благополучие европейских членов политического блока, а сам он стал инструментов распространения власти Вашингтона, в том числе в Азиатско-тихоокеанском регионе, который не имеет отношения к безопасности в Европе.

По мнению Риттера, если бы США действительно заботились о европейских интересах, они бы не вынудили Европу отказаться от дешевых российских энергоносителей.

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Он добавил, что в Европе в 2002 году, накануне вторжения в Ирак, Соединенные Штаты создали точку разлома, указав на тех, кто с ними и тех, кто против, это разделение существует и по сей день.

Кроме того, экс-разведчик обратил внимание на ситуацию с Турцией, которая выступала против принятия в НАТО Швеции и Финляндии. Он также напомнил, что США выражали опасения, что в случае передачи Турции самолетов F-16 она может применить их против другого члена НАТО — Греции. Это, по его мнению, говорит об отсутствии единства внутри Альянса.

«Факт в том, что НАТО провалившийся альянс. У него ограниченный срок существования. Представление о том, что НАТО просуществует еще 75 лет, смехотворно. НАТО еще повезет, если альянс просуществует еще пять, максимум десять лет», — заключил Риттер.

Ранее в США заявили о нежелании Вашингтона создавать аналог НАТО в Азии. Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не ставят целью создание формального военного альянса по образцу НАТО с Японией и Южной Кореей.

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    Марина Совина
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