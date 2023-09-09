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ЧЕ-2024 - квалификация|Группа C. 5-й тур
10:16, 9 сентября 2023Спорт

Неймар превзошел рекорд Пеле

Неймар обошел Пеле в списке лучших бомбардиров сборной Бразилии

Фото: Filipe Bispo / Globallookpress.com

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар превзошел рекорд своего соотечественника, трехкратного чемпиона мира Пеле. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Неймар поразил ворота соперников в домашнем матче 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года против Боливии. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Для Неймара этот гол стал 78-м за сборную Бразилии. Таким образом, он обошел Пеле в списке лучших бомбардиров национальной команды. На счету чемпиона 77 забитых мячей.

В составе сборной Бразилии Неймар принял участие в трех чемпионатах мира. На турнире 2014 года команда заняла четвертое место, в 2018-м — дошла до четвертьфинала.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу. Он выступал в составе «Сантоса» на протяжении 18 лет и вместе с командой шесть раз становился чемпионом Бразилии. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал форварда спортсменом века.

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    Ксения Курашкина
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