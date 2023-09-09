Среди участников электронного голосования в Москве провели первый розыгрыш

В Москве прошел первый розыгрыш баллов среди участников электронного голосования

В столице прошел первый из трех розыгрышей среди участников электронного голосования на выборах мэра города и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Розыгрыш провели в рамках акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов». Призовые баллы были разыграны среди тех, кто воспользовался электронным голосованием в течение дня 8 сентября — их получили 1 094 159 человек. После 12:00 победители получат СМС-сообщения с информацией о выигрыше и уникальным кодом участника, который необходимо активировать до 25 сентября включительно.

Для участия в акции необходимо проголосовать электронно — это можно сделать онлайн или с помощью терминала на избирательном участке. Участники акции смогут выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов, один балл равен одному рублю. Москвичи, впервые участвующие в электронном голосовании, гарантированно получат тысячу призовых баллов. Их можно направить на благотворительность или обменять на покупки в столичных магазинах, ресторанах, театрах и других учреждениях.

На сайте акции #ВыбираемВместе2022 размещена информация о порядке и сроках ее проведения, условиях участия, партнерах и призах, а также ответы на другие вопросы.

Выборы мэра столицы проходят в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. Кроме того, жители 13 муниципальных образований ТиНАО проголосуют за кандидатов в совет депутатов.