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18:52, 9 сентября 2023Интернет и СМИ

Атаку дронов ВСУ на избирательный штаб в Запорожской области опровергли

В Запорожской области опровергли удар дронов ВСУ по избирательному штабу

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Сообщения о том, что дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали избирательный штаб в селе Скельки Запорожской области, оказались недостоверными.

Украинское информационное агентство УНН и «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщили, что беспилотники ударили по штабу. Утверждалось, что в нем хранились избирательные бюллетени и документы, атака привела к взрыву и пожару. По данным источников, атаку осуществила Служба безопасности Украины. Также было опубликовано видео, на котором запечатлен полет беспилотника, который врезается в здание. На этом съемка обрывается.

ВСУ действительно ударили по бывшему зданию сельского совета в селе Скельки, однако это произошло еще 6 сентября, второй беспилотник был сбит на подлете. Глава местной администрации Наталья Романиченко при этом опровергла данные о том, что удар был нанесен по избирательному участку. По ее словам, его было решено перенести в целях безопасности. Романиченко добавила, что выборы проходят в плановом режиме. Помимо прочего, стало известно, что здание получило лишь незначительные повреждения — разбито окно, повреждена крыша, что видно на опубликованных кадрах.

О том, что украинские дроны атаковали избирательный участок в Запорожской области, написали некоторые российские СМИ — РИА Новости, «Газета.Ru», «Общественная служба новостей».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Алина Гончарова
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