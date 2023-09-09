Пропавший глава петербургского НИИ нашелся в СИЗО

Mash: директора петербургского НИИ вакцин и сывороток отправили в СИЗО

Директор петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА Виктор Трухин, о пропаже которого сообщалось почти неделю назад, находится в СИЗО по решению Смольнинского районного суда. Об этом сообщает Mash.

По версии следствия, Трухин причинил финансовый ущерб ФМБА на сумму свыше 436 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате, совершенной организованной группой, а также в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что Трухин был уволен 4 сентября за нарушения. В пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России пояснили, что проводили плановую проверку в сфере противодействия коррупции в НИИ вакцин и сывороток. В ходе проверки были выявлены нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности.