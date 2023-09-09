Путин отметил отвагу и доблесть жителей Смоленщины в зоне СВО

Путин отметил отвагу жителей Смоленщины, которые принимают участие в СВО

Президент России Владимир Путин поблагодарил жителей Смоленской области, которые участвуют в СВО, и отметил их отвагу и доблесть. Об этом он заявил в ходе встречи с руководством Смоленской области, его цитирует ТАСС.

«Сегодня, продолжая великие традиции патриотизма, преданного служения Родине, многие уроженцы Смоленщины проявляют отвагу и доблесть, участвуя в проведении СВО. Хочу сказать им всем огромное спасибо за верность долгу и Отечеству», — сказал глава государства.

Он обратился к властям Смоленской области с просьбой контролировать оказание всей необходимой помощи участникам боевых действий и их семьям.

Ранее президент в обращении к жителям столицы в честь Дня города напомнил о москвичах, которые принимают участие в зоне СВО. В своей речи глава государства назвал столицу местом, где «бьется сердце» страны.