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15:25, 9 сентября 2023Россия

Путин отметил отвагу и доблесть жителей Смоленщины в зоне СВО

Путин отметил отвагу жителей Смоленщины, которые принимают участие в СВО

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поблагодарил жителей Смоленской области, которые участвуют в СВО, и отметил их отвагу и доблесть. Об этом он заявил в ходе встречи с руководством Смоленской области, его цитирует ТАСС.

«Сегодня, продолжая великие традиции патриотизма, преданного служения Родине, многие уроженцы Смоленщины проявляют отвагу и доблесть, участвуя в проведении СВО. Хочу сказать им всем огромное спасибо за верность долгу и Отечеству», — сказал глава государства.

Он обратился к властям Смоленской области с просьбой контролировать оказание всей необходимой помощи участникам боевых действий и их семьям.

Ранее президент в обращении к жителям столицы в честь Дня города напомнил о москвичах, которые принимают участие в зоне СВО. В своей речи глава государства назвал столицу местом, где «бьется сердце» страны.

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    Анастасия Шейкина
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