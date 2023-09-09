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14:14, 9 сентября 2023Россия

Путин напомнил о москвичах в зоне СВО

Путин в День города Москвы напомнил о москвичах, сражающихся в зоне СВО

Фото: Сергей Гунеев /.РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Москвы с Днем города. В своей речи глава государства назвал столицу местом, где «бьется сердце» страны, а также напомнил о москвичах, которые в данный момент находятся в зоне специальной военной операции на Украине, передает РИА Новости.

«Москвичи, как и жители всех субъектов Федерации, несут боевую вахту в зоне специальной военной операции, сражаются при этом мужественно, героически», — заявил глава государства.

Он также напомнил, что Москва взяла шефство над Донецком и Луганском и проводит в городах комплексную работу по восстановлению инфраструктуры. «Подчеркну это особо: рабочие, инженеры московских предприятий, промышленных центров московской агломерации вносят огромный вклад в обеспечение оборонного потенциала страны», — добавил Путин.

Ранее 9 сентября президент вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным официально открыли Южное направление Московского скоростного диаметра (МСД). Новая трасса берет начало в районе развязки с шоссе Энтузиастов и выходит на МКАД в районе Варшавского шоссе и федеральной трассы М-2 «Крым».

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    Алевтина Запольская
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