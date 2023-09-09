Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:19, 9 сентября 2023Мир

Сунак рассказал о жестких формулировках в декларации G20

inews: Сунак остался доволен жесткими формулировками в декларации G20
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Tejas Sandhu / Globallookpress.com

Британский премьер Риши Сунак остался доволен «жесткими» формулировками относительно украинского конфликта в декларации, принятой на саммите государств G20. Об этом пишет inews со ссылкой на политика.

Как уточнил Сунак, под верховенством премьер-министра Индии Нарендры Моди на G20 приняли коммюнике «с очень жестким языком». «Это очень жесткий язык, подчеркивающий влияние войны на цены на продовольствие», — рассказал британский политик. Он указал на то,что документ призывает Москву вернуться к зерновой сделке.

Ранее шерпа России в G20 Светлана Лукаш заявила, что саммит в Нью-Дели стал одним из самых сложных за всю историю G20, в том числе из-за Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о предотвращении теракта со стороны ВСУ в Крыму

    Соцсеть X Илона Маска подала в суд на штат Калифорнию

    Мужчина упал со скульптуры на Арбате и сломал ее

    В США предрекли сложности с выделением помощи для Украины

    Экс-премьер Великобритании стал почетным доктором Львовского университета

    В США раскрыли реакцию британских властей на уничтожение танка Challenger

    Новый министр обороны Украины заявил о потребности ВСУ в оружии

    Президент Бразилии назвал подходящую площадку для обсуждения мира на Украине

    Сунак рассказал о жестких формулировках в декларации G20

    На Украине раскрыли объем западной помощи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости