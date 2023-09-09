Сунак рассказал о жестких формулировках в декларации G20

inews: Сунак остался доволен жесткими формулировками в декларации G20

Британский премьер Риши Сунак остался доволен «жесткими» формулировками относительно украинского конфликта в декларации, принятой на саммите государств G20. Об этом пишет inews со ссылкой на политика.

Как уточнил Сунак, под верховенством премьер-министра Индии Нарендры Моди на G20 приняли коммюнике «с очень жестким языком». «Это очень жесткий язык, подчеркивающий влияние войны на цены на продовольствие», — рассказал британский политик. Он указал на то,что документ призывает Москву вернуться к зерновой сделке.

Ранее шерпа России в G20 Светлана Лукаш заявила, что саммит в Нью-Дели стал одним из самых сложных за всю историю G20, в том числе из-за Украины.