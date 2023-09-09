Саммит G20 в Нью-Дели назвали одним из самых сложных в истории

Шерпа России в G20: саммит в Нью-Дели был одним из самых сложных за всю историю

Саммит в Нью-Дели стал одним из самых сложных за всю историю G20, в том числе из-за Украины. Об этом заявила шерпа России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это был, наверное, один из самых сложных саммитов Группы двадцати почти за пятнадцатилетнюю историю существования форума на уровне лидеров. Согласование декларации заняло практически двадцать дней», — заявила Лукаш.

По ее словам, сложность заключалась не только в разногласиях по Украине, но и по вопросам изменения климата и перехода к низкоуглеродным энергетическим системам. Кроме того, острые вопросы касались реформы международных финансовых институтов, добавила шерпа РФ.

Согласно итоговой декларации саммита, в рамках обсуждения конфликта на Украине участники выражали разные взгляды и оценки ситуации.

Также главы государств-членов «Большой двадцатки» выступили против применения ядерного оружия.