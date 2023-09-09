На саммите G20 заявили о разных оценках украинского конфликта

В декларации стран G20 отметили разные оценки конфликта на Украине

У стран G20 в рамках обсуждения конфликта на Украине были разные взгляды и оценки ситуации. Об этом говорится в декларации государств «Большой двадцатки».

«Мы обратили особое внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны в Украине в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и экономического роста, что осложнило политическую среду для стран, особенно развивающихся и наименее развитых, которые все еще восстанавливаются после кризиса... Были разные взгляды и оценки ситуации», — говорится в документе.

Также в декларации отмечается, что лидеры стран G20 призывают к полному выполнению условий зерновой сделки для обеспечения беспрепятственных поставок продовольствия и удобрений из России и Украины. По мнению лидеров «двадцатки», это необходимо для удовлетворения спроса в наименее развитых странах.