В США опознали еще двух жертв терактов 11 сентября

В Нью-Йорке опознали еще двух жертв терактов 11 сентября

В Нью-Йорке опознали еще двух жертв терактов 11 сентября. Соответствующее заявление опубликовано на сайте властей Нью-Йорка.

Имя идентифицированных жертв, мужчины и женщины, не называются по просьбе их семей. Их удалось опознать благодаря ДНК-анализу их останков.

Отмечается, что теперь число идентифицированных жертв атак на Всемирный торговый центр составляет 1649. Еще 1104 жертвы терактов в Нью-Йорке остаются неопознанными.

11 сентября 2001 года группа из 19 террористов захватила четыре пассажирских самолета в США, два из которых врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и один был направлен в здание Пентагона под Вашингтоном. Четвертый самолет разбился вблизи города Шанксвилл, штат Пенсильвания. Ответственность за организацию терактов взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Количество погибших в результате терактов составило более 2,9 тысячи человек.