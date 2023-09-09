Саммит G20 назвали ударом по коллективному Западу

Политолог Королев: оказать давление на Россию итоговой декларацией G20 не вышло

Замдиректора, ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) ВШЭ Александр Королев прокомментировал окончание саммита G20, отметив, что, согласно его итоговому документу, западным странам не удалось оказать давление на Россию, сообщает РИА Новости.

«Итоговая декларация саммита показала, что попытки Запада по прошлогоднему балийскому сценарию обрушиться с массивной критикой России не увенчались успехом, оказать давление на РФ не вышло», — заявил он.

По его словам, в 2022 году большинство государств-участниц G20 в коммюнике по итогам саммита осудили конфликт на Украине, а в этом году многие западные СМИ уже назвали прошедший в Нью-Дели саммит ударом по коллективному Западу. Политолог отметил, что в итоговом документе отсутствовали какие-либо чувствительные для России формулировки, что можно считать победой Москвы.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что саммит G20 должен сопутствовать возобновлению зерновой сделки.