Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:43, 9 сентября 2023Россия

Саммит G20 назвали ударом по коллективному Западу

Политолог Королев: оказать давление на Россию итоговой декларацией G20 не вышло

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Замдиректора, ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) ВШЭ Александр Королев прокомментировал окончание саммита G20, отметив, что, согласно его итоговому документу, западным странам не удалось оказать давление на Россию, сообщает РИА Новости.

«Итоговая декларация саммита показала, что попытки Запада по прошлогоднему балийскому сценарию обрушиться с массивной критикой России не увенчались успехом, оказать давление на РФ не вышло», — заявил он.

По его словам, в 2022 году большинство государств-участниц G20 в коммюнике по итогам саммита осудили конфликт на Украине, а в этом году многие западные СМИ уже назвали прошедший в Нью-Дели саммит ударом по коллективному Западу. Политолог отметил, что в итоговом документе отсутствовали какие-либо чувствительные для России формулировки, что можно считать победой Москвы.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что саммит G20 должен сопутствовать возобновлению зерновой сделки.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о предотвращении теракта со стороны ВСУ в Крыму

    Украина заявила о готовности подать жалобу в ВТО из-за Польши

    В США пожаловались на уничтоженную западную технику на Украине

    Названы сроки запуска движения автомобилей по поврежденной части Крымского моста

    Президент Румынии рассказал генсеку НАТО об обнаружении новых обломков дрона

    Полковник СБУ усомнился в достижении запланированных целей Киева

    США обвинили в планах использовать вовлеченность России в конфликт на Украине

    Россия возмутилась фотовыставкой об «Азове» в Милане

    Тренер оценил лишение титулов чемпионки мира российской тяжелоатлетки

    В Крыму сбили еще два беспилотника ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости