Объявлены итоги электронного голосования на выборах в Москве

Собянин победил по результатам дистанционного электронного голосования в Москве

Действующий градоначальник Сергей Собянин победил по результатам дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра Москвы. Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, передает РИА Новости.

Второе место занял депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, у него 212 тысяч 153 голоса. Замыкает тройку вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов — 159 тысяч 313 голосов.

Ранее сообщалось, что Собянин по итогам ДЭГ набрал более двух миллионов голосов.

В 21:00 мск во всех регионах России завершились выборы в ходе единого дня голосования. Последние участки закрылись в самом западном регионе страны — Калининградской области. Окончательные результаты всех выборов будут обнародованы после полного подсчета голосов.