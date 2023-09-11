В США признали трудность контрнаступления ВСУ для своей армии
ABC News: контрнаступление на Украине было бы трудным даже для армии СШАСюжетКонтрнаступление ВСУ
Успешно провести контрнаступление на Украине было бы трудно даже для армии США. В этом признался директор проекта по критическим угрозам Американского института предпринимательства Фред Каган, передает ABC News.
«Проникнуть через такую подготовленную оборонительную позицию (российских войск — прим. «Ленты.ру») невероятно сложно даже для американских военных», — сказал Каган.
Ранее в Пентагоне контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали «болезненным». Украинским подразделениям пришлось столкнуться с минными полями, траншеями, противотанковыми рвами и группами охотников на бронетехнику, вооруженными противотанковыми боеприпасами.