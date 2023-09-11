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23:47, 11 сентября 2023Интернет и СМИ

В США признали трудность контрнаступления ВСУ для своей армии

ABC News: контрнаступление на Украине было бы трудным даже для армии США
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Успешно провести контрнаступление на Украине было бы трудно даже для армии США. В этом признался директор проекта по критическим угрозам Американского института предпринимательства Фред Каган, передает ABC News.

«Проникнуть через такую ​​подготовленную оборонительную позицию (российских войск — прим. «Ленты.ру») невероятно сложно даже для американских военных», — сказал Каган.

Ранее в Пентагоне контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали «болезненным». Украинским подразделениям пришлось столкнуться с минными полями, траншеями, противотанковыми рвами и группами охотников на бронетехнику, вооруженными противотанковыми боеприпасами.

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    Александра Синицына
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