Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:31, 11 сентября 2023Россия

Стали известны подробности уничтожения катеров с десантом ВСУ в Черном море

МО: морская авиация РФ уничтожила до 36 бойцов ВСУ на трех катерах в Черном море

Фото: Anatolii Siryk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Морская авиация Военно-морского флота РФ уничтожила до 36 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Подробности произошедшего приводят «Известия».

Три катера Willard с десантными группами вышел из района Одессы. Все бойцы ВСУ, находящиеся на катерах, были ликвидированы. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, данные украинские военные обучались на Западе и представляли элиту формирований ВСУ.

Собеседники издания также рассказали, что возможной целью украинских военных являлся мыс Тарханкут с находящимися там позициями российских войск противовоздушной обороны (ПВО). Предполагается, что противник должен был нанести удар с помощью FPV-дронов или ракет Brimstone.

30 августа российские самолеты уничтожили в Черном море шесть скоростных десантных катеров ВСУ, два из которых потопили в районе острова Змеиный.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности уничтожения катеров с десантом ВСУ в Черном море

    В квасе выявили тройное превышение нормы алкоголя

    ЕС и Великобритания достигли соглашения по следящим за Россией спутникам

    В США заявили о проблемах с набором в армию

    Эмили Ратаковски снялась в халате на голое тело

    В России начали выпускать отечественные снайперские патроны

    Россиянка побывала в ФРГ и описала поездку фразой «у нас этого не будет никогда»

    В Германии предложили Зеленскому пойти на диалог с Россией

    Ортопед назвала реальные причины сколиоза у детей

    В США заявили об уничтожении «без колебаний» Россией техники ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости