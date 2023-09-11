Стали известны подробности уничтожения катеров с десантом ВСУ в Черном море

МО: морская авиация РФ уничтожила до 36 бойцов ВСУ на трех катерах в Черном море

Морская авиация Военно-морского флота РФ уничтожила до 36 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Подробности произошедшего приводят «Известия».

Три катера Willard с десантными группами вышел из района Одессы. Все бойцы ВСУ, находящиеся на катерах, были ликвидированы. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, данные украинские военные обучались на Западе и представляли элиту формирований ВСУ.

Собеседники издания также рассказали, что возможной целью украинских военных являлся мыс Тарханкут с находящимися там позициями российских войск противовоздушной обороны (ПВО). Предполагается, что противник должен был нанести удар с помощью FPV-дронов или ракет Brimstone.

30 августа российские самолеты уничтожили в Черном море шесть скоростных десантных катеров ВСУ, два из которых потопили в районе острова Змеиный.