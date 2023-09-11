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10:44, 11 сентября 2023Бывший СССР

Бывший премьер Украины указал на уязвимость Киева после провала контрнаступления

Азаров: в Киеве ответственность за провал ВСУ спихивают друг на друга

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Киеве опасаются брать ответственность перед Западом после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров в своем Telegram.

По его словам, уязвимость деятелей киевского режима связана с тем, что вину за захлебнувшееся контрнаступление Запад в любом случае повесит на Украину и президента страны Владимира Зеленского.

«Поэтому сейчас киевский режим занимается спихиванием друг на друга ответственности за провал перед западными спонсорами и кулуарными играми за то, чтобы не стать очередной сакральной жертвой», — подчеркнул бывший премьер.

Азаров заявил, что Украина вынуждена вести борьбу на истощение, в которой проиграет, и на Западе это признают. Он объяснил, что тактическое преимущество, которое давала длина линии фронта, теперь превращается в глубокую уязвимость для ВСУ.

Ранее Зеленский пожаловался на недостаточное санкционное давление против России. «Сейчас мы видим слишком длительную санкционную паузу со стороны партнеров», — сказал украинский лидер.

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    Алевтина Запольская
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