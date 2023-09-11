Женщина завалила 15-летнего предложениями заняться сексом и попала под суд

В Великобритании под суд попала жительница города Абердин, которая больше четырех месяцев домогалась 15-летнего подростка. Об этом сообщает The Press and Journal.

44-летнюю Галину Радкову обвинили в том, что с 1 июня по 12 октября 2022 года она буквально завалила подростка своими фотографиями в обнаженном виде. Следствие установило, что женщина присылала мальчику фото своих «груди, ягодиц и других интимных частей тела», а также сообщения сексуального характера. Позже она начала просить, чтобы он также отправил ей свои фото, «хвалила его тело» и присылала многочисленные предложения заняться сексом. Сторона обвинения уточнила, что все это происходило без согласия школьника.

С начала августа по конец сентября 2022 года Радкова угрожала ему и требовала, чтобы он удалил ее сообщения. В деле также описан эпизод, в ходе которого женщина «набросилась на мальчика, попыталась поцеловать и потребовала вернуть переданные ему ранее деньги».

Радкова признала себя виновной по всем пунктам обвинения и была внесена в список преступников, совершивших половые преступления. Окончательный приговор женщине вынесут в октябре.

Ранее сообщалось, что в США по обвинению в совращении двоих школьников арестовали учительницу из штата Алабама. Под суд попала 35-летняя Кристал Кари Мари Фрост, работавшая в христианской школе города Люверн.