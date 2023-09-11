Вице-премьер РФ назвал последствие обострения между Баку и Ереваном

Вице-премьер Оверчук: обострение между Баку и Ереваном осложняет переговоры

Обострение между Баку и Ереваном негативно сказывается на продолжающихся переговорах трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных связей в Закавказье. Такое последствие назвал вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет ТАСС.

«Конечно, любые обострения всегда негативно влияют на нашу работу, сдерживают, задерживают, и проходит время, прежде чем мы опять возвращаемся, садимся и начинаем работать дальше», — сказал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал премьер-министру Армении Николу Пашиняну помочь в решении армяно-азербайджанских проблем. Политики провели телефонный разговор, в ходе которого затронули тему усугубления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе. Стороны пришли к выводу, что эскалация ситуации неприемлема, важно установить стабильность.