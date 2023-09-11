Среда обитания
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16:56, 11 сентября 2023Среда обитания

Застрявший в стиральной машине ребенок попал на видео

Ребенок из Казани застрял в барабане стиральной машины

В Казани спасатели достали пятилетнего ребенка, застрявшего в барабане стиральной машины. Инцидент попал на видео, опубликованное изданием «Подъем».

Мальчик застрял в бытовой технике, когда находился дома вместе с бабушкой. Женщина не смогла самостоятельно достать внука, поэтому вызвала сотрудников МЧС. На кадрах один из спасателей помогает ребенку выбраться из машины. На протяжении всего процесса мальчик кричит и жалуется на боль, пока сотрудник экстренной службы пытается его успокоиться.

После успешного вызволения мальчика доставили в больницу, однако в пресс-службе МЧС по Татарстану заявили, что он не получил серьезных травм. «Все конечности на месте у него, ничего не оторвалось. Возможно, царапины какие-то, ссадины», — пояснили в ведомстве.

Ранее жительница Москвы обнаружила в своей стиральной машине змею. Пресмыкающиеся оказалось небольшого размера, однако женщина все равно вызвала экстренные службы. Специалистам не удалось выяснить, каким образом змея проникла в барабан закрытой машины.

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    Александра Качан
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