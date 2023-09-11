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12:04, 11 сентября 2023Из жизни

Девушка сделала операцию по уменьшению груди и рассказала о причинах

Daily Star: девушка из США уменьшила большую грудь и рассказала о причинах

Кадр: @amba.rose

Девушка из США, уменьшившая грудь, рассказала о причинах, толкнувших ее на операцию Об этом пишет Daily Star.

Амба Роуз с юношества страдала из-за слишком большого размера груди. Эта физическая особенность доставляла ей настоящий дискомфорт: из-за груди у нее начались проблемы со спиной, и она не могла заниматься бегом. Кроме того, ее большой размер постоянно привлекал внимание, и мужчины постоянно таращились на нее.

Все это заставило Роуз сделать операцию по уменьшению груди. Спустя шесть с половиной недель после процедуры, девушка показала подписчикам в TikTok фото до и после в одном и том же топе. Роуз осталась очень довольна результатом. «Семь лет, сутулость и проблемы с плечами. Все это приносило много боли. Мне понадобилось время, чтобы привыкнуть к новому телу, но через шесть недель после операции я наконец-то чувствую себя собой», — рассказала она.

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Ранее сообщалось, что стеснявшаяся большой груди женщина продала дом ради операции по ее уменьшению. Женщина вложила в операцию стоимостью 10 тысяч фунтов стерлингов деньги с продажи дома, а также взяла кредит в размере трех тысяч фунтов стерлингов.

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    Антонина Черташ
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