Стеснявшаяся большой груди женщина продала дом ради операции по ее уменьшению

Daily Mirror: британка продала дом, чтобы оплатить операцию по уменьшению груди

Жительница британского города Нанитон, графство Уорикшир, продала дом ради того, чтобы оплатить операцию по уменьшению груди. Об этом сообщает Daily Mirror.

33-летняя Виктория Марш всегда стеснялась своего внушительного размера груди. Уже в юном возрасте она заметила, что люди часто обращают внимание на ее особенность. После того как Марш родила и выкормила двоих детей, ее грудь стала еще больше и достигла восьмого размера.

«Она постоянно давила на ребра. Я пыталась избавиться от боли в плечах с помощью физиотерапии. Следы от лифчика там не проходили. И я постоянно присыпала тальком под грудью», — вспоминает британка. Помимо этого, Марш не могла поднять на руки детей и носить одежду, которая ей нравилась.

Желая избавиться от постоянного дискомфорта, женщина решилась на операцию по уменьшению груди. Она обратилась в Национальную службу здравоохранения Англии, надеясь сделать операцию бесплатно, однако получила отказ. Тогда Марш решила самостоятельно оплатить дорогостоящую процедуру. Женщина вложила в операцию стоимостью 10 тысяч фунтов стерлингов (1,1 миллиона рублей) деньги с продажи своего дома, а также взяла кредит в размере трех тысяч фунтов стерлингов (356 тысяч рублей). Хирурги успешно провели операцию, уменьшив грудь Марш до третьего размера.

Теперь женщина утверждает, что решение сделать операцию было лучшим в ее жизни. «Я стала намного легче. Спина не болит. Я могу гораздо активнее заниматься детьми. Могу носить то, что хочу, и не стесняться себя», — подытожила Марш.

Ранее сообщалось, что сестры-близнецы из Великобритании потратили 160 тысяч фунтов стерлингов на пластические операции ради внешности кукол Барби. Близнецы часто делают операции в одно и то же время, чтобы быть похожими не только на кукол, но и друг на друга.

