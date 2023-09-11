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11:31, 11 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно об уничтожении БМП Bradley при атаке ВСУ у Работино

Рогов: войска России уничтожили БМП Bradley в ходе атаки ВСУ в районе Работино

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Российские войска уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Bradley в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Работино Запорожской области. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Участок между населенными пунктами Работино и Вербовое: ВСУ сегодня утром пошли в атаку при поддержке трех Bradley. Одна была уничтожена», — сказал он. Рогов уточнил, что двум БМП удалось покинуть место боестолкновения.

Глава движения отметил безрезультативность штурмов украинской армии. Кроме того, по его словам, в районе Новопрокоповки к юго-востоку от села подразделения России контратакуют части ВСУ, которые пытаются там наступать.

Ранее Рогов рассказал, что Работино превращается для украинских войск во «второй Артемовск». Как он утверждал, в районе населенного пункта уничтожаются наиболее боеспособные подразделения ВСУ.

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    Кристина Есикова
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