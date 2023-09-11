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16:40, 11 сентября 2023Из жизни

Прикованная к постели из-за волчанки женщина раскрыла измену мужа

Прикованная к постели писательница Меган Бодри раскрыла измену мужа

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Женщина, оказавшаяся прикованной к постели из-за опасной болезни рассказала, как раскрыла измену мужа, когда пошла на поправку. Своей историей она поделилась с Insider.

36-летняя писательница Меган Бодри из Техаса, США, серьезно заболела через несколько лет после свадьбы. Она начала страдать от неврологических симптомов, спровоцированных волчанкой, хроническим аутоиммунным заболеванием. Бодри провела в полубессознательном состоянии около семи месяцев, она испытывала трудности с речью и ее восприятием, не могла оценить прошедшее время, ей отказывала кратковременная память, а ее интеллектуальные способности были на уровне ребенка. Как только врачам удалось снять активный воспалительный процесс, Бодри начала делать все возможное, чтобы снова стать собой.

Однако ей пришлось заново учиться ходить и говорить. Ради мужа она старалась прийти в себя побыстрее, но долгое время не была в состоянии даже перейти из одной комнаты в другую. Однако после болезни супруг будто бы перестал замечать саму Бодри и видел лишь ее болезнь. Мужчина стал взрываться без повода и кричать на жену, которая не могла даже хлопнуть дверью или ответить ему. Вскоре женщина узнала, что во время ее болезни у мужа начался роман на стороне, и он почти год изменял ей. Как только женщина достаточно поправилась, она съехала от него в другую квартиру.

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С тех пор прошло уже девять лет, но Бодри до сих пор носит обручальное кольцо от своего первого брака. Для нее оно стало символом выживания и силы. Женщина считает, что в победе над болезнью и способности уйти из разрушительных отношений есть красота, и именно об этом ей напоминает кольцо. Несмотря на свой диагноз, Бодри по-прежнему верит в любовь и надеется встретить партнера, которого не испугает ее болезнь.

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    Антонина Черташ
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