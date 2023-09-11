Россиянку отправили под суд за сокрытие украинского гражданства

Жительницу Челябинска отправили под суд за сокрытие гражданства Украины

Суд рассмотрит дело жительницы Челябинска, которая скрывала наличие украинского гражданства. Об этом сообщает URA.RU cо ссылкой на источник.

По его данным, в сентябре 2022 года фигурантка приехала в Челябинск. У нее был российский паспорт, однако гражданство Украины женщина скрыла. Она не подала соответствующее уведомление.

Теперь по факту произошедшего возбуждено дело, которое уже передано в суд.

Ранее стало известно, что Челябинский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного к пяти годам и восьми месяцам колонии общего режима за дезертирство.