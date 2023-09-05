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10:59, 5 сентября 2023Силовые структуры

Не вернувшегося после увольнения мобилизованного приговорили к колонии

В Челябинске суд приговорил мобилизованного к 5,8 года колонии за дезертирство

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Челябинский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного к пяти годам и восьми месяцам колонии общего режима за дезертирство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, в ноябре командование отпустило военного в увольнение, после которого он не вернулся в воинскую часть, а начал скрываться в съемной квартире в Челябинске. Мужчина нашел работу и получил новый паспорт, обманув сотрудников правоохранительных органов и сказав им, что старый документ он потерял. Мобилизованного нашли в апреле и доставили в военную комендатуру, после чего над ним прошел суд.

Ранее в одном из коттеджных поселков Выборгского района Ленобласти оперативники задержали 31-летнего российского военного, который служил в Пскове и решил сбежать со службы после 15 дней отпуска.

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