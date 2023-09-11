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04:32, 11 сентября 2023Наука и техника

ЕС и Великобритания достигли соглашения по следящим за Россией спутникам

ЕС и Великобритания достигли соглашения по программе ДЗЗ Copernicus

Фото: Unsplash

Европейский союз и Великобритания достигли соглашения по программе дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Copernicus, в рамках которой имеются спутники, используемые, в частности, для слежения за Россией. Об этом сообщает SpaceNews.

Согласно заключенной договоренности, британская сторона остается частью программ Copernicus и Horizon Europe, из которых она была исключена после выхода из ЕС. Издание напоминает, что эти проекты реализуются Европейским космическим агентством (ЕКА), куда входит Великобритания, но управляются и финансируются по линии ЕС.

SpaceNews подчеркивает, что точные условия договоренности между Брюсселем и Лондоном не известны, однако Еврокомиссия заявила, что британская сторона взяла на себя обязательства в среднем ежегодно выделять на программы Copernicus и Horizon Europe почти 2,6 миллиарда евро. Между тем, в 2021 году ЕКА утверждало, что вклад Лондона в проект Copernicus составил всего 750 миллионов евро.

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В августе 2022-го ЕКА сообщило, что радиолокационный спутник Sentinel-1B программы Copernicus, данные с которого перестали поступать с конца 2021-го, официально признан неработоспособным.

В июне 2021-го пользователь X (бывший Twitter) Gerjon_ обратил внимание на снимок, полученный спутником ДЗЗ Sentinel-2, на котором заметно нарушение британским эсминцем Defender российской границы вблизи полуострова Крым.

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    Иван Потапов
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