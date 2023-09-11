Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:00, 11 сентября 2023Мир

В США отказались считать итоговую декларацию G20 «ударом для Запада»

Госсекретарь США Блинкен защитил заявление G20 по Украине на фоне критики
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kenny Holston / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался считать итоговую декларацию G20 «ударом для Запада» и защитил заявление «двадцатки» по Украине на фоне критики. Об этом сообщает Politico.

«Все страны G20 в этом заявлении отстаивают важность территориальной целостности и суверенитета — и это очень ясно», — сказал Блинкен.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что лидеры стран «Большой двадцатки» не смогли договориться об осуждении вторжения России в Украину в совместном заявлении по итогам саммита в Нью-Дели.

Китай и Россия отклонили формулировки, обвиняющие Москву в конфликте, что подчеркнуло отсутствие общего консенсуса по поддержке Киева. В декларации саммита говорится только о «войне на Украине», эту формулировку изначально отвергали союзники Украины.

Газета назвала это заявление ударом для Запада, который весь последний год пытался убедить развивающиеся страны осудить Москву и поддержать Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Блинкен заявил о готовности Киева к переговорам. Он убежден — для этого инициативу должна проявить Москва

    В ВСУ предположили сроки появления на фронте F-16

    Женатый мужчина завел любовницу и возмутился ее изменам

    Тарпищев назвал причину поражения Медведева в финале US Open

    Раскрыт неожиданный секрет молнии на брюках

    Правительство призвали принять меры из-за рекордных цен на такси

    Мурашко заявил о преодолении «моды на алкогольный разгул»

    Невролог назвала основные причины возникновения мигрени

    Сброс воды с «Фукусимы» сравнили с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки

    Появились подробности нападения российского подростка с ножом на школу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости