В США отказались считать итоговую декларацию G20 «ударом для Запада»

Госсекретарь США Блинкен защитил заявление G20 по Украине на фоне критики

Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался считать итоговую декларацию G20 «ударом для Запада» и защитил заявление «двадцатки» по Украине на фоне критики. Об этом сообщает Politico.

«Все страны G20 в этом заявлении отстаивают важность территориальной целостности и суверенитета — и это очень ясно», — сказал Блинкен.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что лидеры стран «Большой двадцатки» не смогли договориться об осуждении вторжения России в Украину в совместном заявлении по итогам саммита в Нью-Дели.

Китай и Россия отклонили формулировки, обвиняющие Москву в конфликте, что подчеркнуло отсутствие общего консенсуса по поддержке Киева. В декларации саммита говорится только о «войне на Украине», эту формулировку изначально отвергали союзники Украины.

Газета назвала это заявление ударом для Запада, который весь последний год пытался убедить развивающиеся страны осудить Москву и поддержать Украину.