Названа цена самой дешевой квартиры в Москве

DOLGOV PRO: самая дешевая квартира в пределах МКАД стоит 3,58 млн рублей

Наиболее доступная квартира в пределах МКАД стоит 3,58 миллиона рублей. Цену самого дешевого жилья в Москве назвали эксперты брокерского агентства недвижимости DOLGOV PRO, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Речь идет о квартире в Восточном административном округе, ее площадь составляет 19,6 квадратных метра. Отмечается, что в Москве также продаются апартаменты в 10 «квадратов» за 3,58 миллиона рублей в Юго-Восточном округе города.

Самой дешевой квартирой в пределах Новой Москвы стал объект площадью 21,7 «квадрата» за 4,6 миллиона рублей. Что касается Московского региона, то наиболее доступным жильем оказалась квартира в 17,9 квадратных метра за 2,4 миллиона рублей.

Генеральный директор агентства Дмитрий Долгов отметил, что квартиры в Московском регионе с минимальным бюджетом — это преимущественно студии до 20 квадратных метров. По его словам, последние три года спрос на небольшие объекты увеличивается на фоне роста цен и ипотечных ставок. «Наш прогноз — сохранение такой динамики спроса на малогабаритные лоты в течение всего следующего года», — добавил эксперт.

В июле в «Агентстве инвестиций в недвижимость Москвы» назвали стоимость самой дешевой «однушки» у метро в Москве. Объект оценили в 7,1 миллиона рублей.