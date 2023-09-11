Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:43, 11 сентября 2023Среда обитания

Названа цена самой дешевой квартиры в Москве

DOLGOV PRO: самая дешевая квартира в пределах МКАД стоит 3,58 млн рублей

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Наиболее доступная квартира в пределах МКАД стоит 3,58 миллиона рублей. Цену самого дешевого жилья в Москве назвали эксперты брокерского агентства недвижимости DOLGOV PRO, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Речь идет о квартире в Восточном административном округе, ее площадь составляет 19,6 квадратных метра. Отмечается, что в Москве также продаются апартаменты в 10 «квадратов» за 3,58 миллиона рублей в Юго-Восточном округе города.

Самой дешевой квартирой в пределах Новой Москвы стал объект площадью 21,7 «квадрата» за 4,6 миллиона рублей. Что касается Московского региона, то наиболее доступным жильем оказалась квартира в 17,9 квадратных метра за 2,4 миллиона рублей.

Генеральный директор агентства Дмитрий Долгов отметил, что квартиры в Московском регионе с минимальным бюджетом — это преимущественно студии до 20 квадратных метров. По его словам, последние три года спрос на небольшие объекты увеличивается на фоне роста цен и ипотечных ставок. «Наш прогноз — сохранение такой динамики спроса на малогабаритные лоты в течение всего следующего года», — добавил эксперт.

В июле в «Агентстве инвестиций в недвижимость Москвы» назвали стоимость самой дешевой «однушки» у метро в Москве. Объект оценили в 7,1 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев. Почему они могут начать протесты на улицах?

    Россиянин под наркотиками попытался открыть дверь самолета во время полета

    Иван Ургант раскрыл свое местонахождение

    В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ына в Россию по приглашению Путина

    Дину Саеву заподозрили в сатанизме из-за нового видео с танцем

    В Кремле оценили возможность участия россиян в Олимпийских играх-2024

    Чиновникам в Свердловской области повысили зарплату

    Российский полковник назвал цели ударов «Искандеров» в зоне СВО

    Кремль прокомментировал повышение призывного возраста в России

    Российских школьников заключили под стражу за избиение инвалида

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости